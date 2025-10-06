A Busachi si segna la svolta per la ristrutturazione della comunità alloggio, chiusa da diversi anni in attesa dell’importante intervento di restyling che è stato progettato. È lo stesso sindaco Giovanni Orrù ad annunciare che è stata avviata la procedura per appaltare l’importante intervento che supera il milione e 100 mila euro.

“Entro il 15 ottobre sapremo chi si aggiudicherà la gara. Nelle scorse settimane infatti, dopo mille peripezie, la stazione appaltante della comunità montana Nuoro-Gennargentu ha pubblicato la gara. I lavori, nel 2019, erano stati affidati ad una ditta di Cagliari con la quale è nato un contenzioso che ci ha portato in Tribunale. Solamente l'anno scorso, dopo quattro anni, siamo stati autorizzati dal tribunale a procedere con una nuova gara e subito ci siamo attivati”.

Il sindaco infatti spiega: “È stato necessario aggiornare il progetto, tenendo conto le nuove norme che nel frattempo sono state emesse. Abbiamo dovuto chiedere e il parere anche dei vigili del fuoco che hanno chiesto alcune modifiche. Ora auspichiamo che si facciano avanti delle ditte serie". Secondo le previsioni del Comune i lavori dovrebbero durare poco meno di un anno. Dopodiché la struttura potrà di nuovo essere affidata in gestione. Nel frattempo, l’Amministrazione comunale ha finanziato al 50 per cento un corso per diventare Oss. Per quanti hanno conseguito il titolo l’apertura della struttura per anziani potrebbe essere occasione per trovare occupazione.

© Riproduzione riservata