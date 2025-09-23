Tutto come previsto per l’elezione del presidente del Consiglio comunale a Bosa.

Vincenzo Pinna, con l’unanimità dei voti   espressi dai consiglieri  di maggioranza e opposizione presenti oggi in aula,  guiderà i lavori dell’assemblea civica e, come da regolamento,  coordinerà la conferenza  dei capigruppo chiamati a decidere data e ordine del giorno del Consiglio.

Oltre al voto favorevole dei consiglieri che sostengono la Giunta Marras, il neo presidente  ha potuto contare anche sul via libera della consigliera  Cristiana Cacciapaglia, unica  rappresentante della minoranza presente in aula considerato che gli altri consiglieri erano assenti per ragioni lavorative.

In virtù di ciò non si è  allora eletto  il vicepresidente, ruolo spettante alle opposizioni. I capigruppo Alessandro Campus e Angelo Masala hanno comunque voluto informare di aver sentito Pinna per augurargli  buon lavoro.

