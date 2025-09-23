Tutto come previsto per l’elezione del presidente del Consiglio comunale a Bosa.

Vincenzo Pinna, con l’unanimità dei voti espressi dai consiglieri di maggioranza e opposizione presenti oggi in aula, guiderà i lavori dell’assemblea civica e, come da regolamento, coordinerà la conferenza dei capigruppo chiamati a decidere data e ordine del giorno del Consiglio.

Oltre al voto favorevole dei consiglieri che sostengono la Giunta Marras, il neo presidente ha potuto contare anche sul via libera della consigliera Cristiana Cacciapaglia, unica rappresentante della minoranza presente in aula considerato che gli altri consiglieri erano assenti per ragioni lavorative.

In virtù di ciò non si è allora eletto il vicepresidente, ruolo spettante alle opposizioni. I capigruppo Alessandro Campus e Angelo Masala hanno comunque voluto informare di aver sentito Pinna per augurargli buon lavoro.

