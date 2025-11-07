È ufficiale la rottura tra Sardegna al Centro 20/Venti e la maggioranza guidata dal sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna.

Con un comunicato diffuso dalla segreteria provinciale, il movimento ha annunciato la “rottura insanabile” con l’attuale coalizione, sancendo di fatto il passaggio all’opposizione dei consiglieri comunali Valeria Carta e Paolo Angioi.

Nel documento, la segreteria spiega che, nonostante mesi di tentativi di dialogo per correggere alcune scelte amministrative, non è stato possibile trovare un punto d’intesa con parte della maggioranza, accusata di “mistificare la realtà politica” e di rifiutare un confronto costruttivo su questioni di interesse pubblico.

Sardegna al Centro ringrazia invece UDC e PSd’Az per la “correttezza e il senso etico” mostrato durante la collaborazione, ma conferma l’impossibilità di proseguire l’esperienza di governo con Sanna.

Dalla prossima seduta consiliare, dunque, Carta e Angioi siederanno ufficialmente tra i banchi dell’opposizione. La maggioranza del sindaco potrà contare su 14 voti, includendo anche quelli dello stesso primo cittadino e del presidente del Consiglio comunale, oltre all’eventuale appoggio del civico Sergio Locci. Una frattura che ridisegna gli equilibri politici di Palazzo degli Scolopi e apre una nuova fase per l’amministrazione Sanna

