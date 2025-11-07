Nuove risorse in arrivo ad Abbasanta per strade e marciapiedi. Il Consiglio comunale ha infatti preso atto di una variazione fatta dalla Giunta che prevede nuove risorse per circa 33 mila euro in arrivo dall’avanzo dell’unione dei Comuni del Guilcier. In fase di definizione gli interventi che saranno portati avanti.

L’aula ha apportato anche altre variazioni al bilancio, tra cui spiccano 7.500 euro destinati al periodo natalizio con la realizzazione di eventi e la sistemazione delle luminarie. Confermata l’addizionale comunale Irpef istituita due anni fa per far fronte a delle necessità. L’importo resta invariato allo 0,25% e fissata in 15 mila euro la soglia di esenzione. In aula si è parlato anche di assunzioni di personale con l’approvazione dell’aggiornamento del fabbisogno e della spesa del personale.

Resta da assumere il nuovo responsabile dell’ufficio tecnico, visto che l’attuale sta lavorando a Nuoro e garantisce in attesa della nuova assunzione 12 ore ad Abbasanta. Un bando è già andato deserto, ora si procederà con uno nuovo o per mobilità, o scorrimento graduatoria o concorso. Si cerca un istruttore tecnico per 18 ore settimanali a tempo indeterminato.

