In questi mesi, dopo la sua terza rielezione avvenuta nello scorso mese di aprile, si è visto recapitare ben 71 lettere di sfiducia, ma le elezioni dei giorni scorsi hanno detto che Antonio Loi, 74 anni e oltre sessanta trascorsi in barca, deve rimanere alla guida dei pescatori.

Con 61 preferenze è stato rieletto per la quarta volta presidente del Consorzio pesca di Marceddì che conta complessivamente su 1115 soci. L'elezione, avvenuta nella sede di Corru S'Ittiri, conferma la fiducia dei soci. Ha superato gli altri due candidati, Massimo Cau (32 voti) e Stefano Cocco (12 voti), rimanendo in carica fino al 2028.

«Sono soddisfatto della conferma – ha dichiarato Loi – e anche alla mia età ho ancora stimoli per andare avanti. Ringrazio i soci per l'alto numero di preferenze ricevute, evidentemente hanno riconosciuto il lavoro che sto portando avanti da anni, avendo risanato il Consorzio, che ora non ha più debiti e viene preso da esempio in tutta la Sardegna».

La sua rielezione rappresenta un segnale di continuità e fiducia per una realtà storica che ha saputo rinnovarsi, mantenendo salde le radici nella tradizione della pesca locale.

