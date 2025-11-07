Un “regalo” per gli studenti del paese. Il Comune di Arborea ha deciso di erogare diverse borse di studio per l'anno scolastico 2024/2025 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie per un totale di 3mila euro. I criteri e le modalità che verranno seguiti sono quelli che segue la Regione. Per la scuola secondaria di primo grado sono a disposizione 15 borse di studio: si parte da 150 euro per il primo classificato fino a 50 euro per l'ultimo. Per la scuola Secondaria di secondo grado, per un totale di 20 borse di studio, si va dai 200 euro per il primo classificato fino a 50 euro per l'ultimo.

Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti ad Arborea, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un Isee di 20mila euro e che abbiamo riportato una votazione minima finale non inferiore al sette (senza debiti formativi) e che risultano iscritti alla frequenza della classe successiva nell'anno scolastico 2025/26, ad eccezione degli studenti delle classi quinte.

L'assegno di studio non è cumulabile con altre borse di studio concesse dallo Stato o altri Enti o istituzioni, pubbliche o private.

