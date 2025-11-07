Arborea, 35 borse di studio per gli studentiBeneficiari i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un “regalo” per gli studenti del paese. Il Comune di Arborea ha deciso di erogare diverse borse di studio per l'anno scolastico 2024/2025 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie per un totale di 3mila euro. I criteri e le modalità che verranno seguiti sono quelli che segue la Regione. Per la scuola secondaria di primo grado sono a disposizione 15 borse di studio: si parte da 150 euro per il primo classificato fino a 50 euro per l'ultimo. Per la scuola Secondaria di secondo grado, per un totale di 20 borse di studio, si va dai 200 euro per il primo classificato fino a 50 euro per l'ultimo.
Possono beneficiare delle borse di studio gli studenti residenti ad Arborea, le cui condizioni di reddito familiare siano pari o inferiori ad un Isee di 20mila euro e che abbiamo riportato una votazione minima finale non inferiore al sette (senza debiti formativi) e che risultano iscritti alla frequenza della classe successiva nell'anno scolastico 2025/26, ad eccezione degli studenti delle classi quinte.
L'assegno di studio non è cumulabile con altre borse di studio concesse dallo Stato o altri Enti o istituzioni, pubbliche o private.