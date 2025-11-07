Dare valore agli anni che passano e offrire agli over 65 occasioni concrete di benessere e socialità. È questo il cuore del progetto “Anzi...tutto, Anziani al Centro”, con cui il Comun vuole offrire nuove opportunità di vita attiva agli over 65. Non solo assistenza, ma stimoli, cultura, movimento e socialità per chi spesso rischia di restare ai margini. “L’iniziativa nasce dall’analisi dei bisogni del nostro territorio e si rivolge agli anziani per prestare maggiore attenzione alle loro potenzialità e caratteristiche personali – spiega il sindaco Massimiliano Sanna –. Vogliamo intervenire per prevenire la non autosufficienza e promuovere l’arricchimento culturale e l’invecchiamento attivo”.

Il progetto prevede 120 voucher da 250 euro per sostenere attività motorie come ginnastica dolce, yoga o piscina, viaggi culturali e naturalistici, laboratori creativi, spettacoli teatrali e corsi di alfabetizzazione digitale. “Attraverso un contributo economico – aggiunge l’assessora ai Servizi sociali Carmen Murru – vogliamo incoraggiare gli anziani a mantenersi attivi, contrastare l’isolamento sociale e stimolare le capacità cognitive”. Possono partecipare i residenti di Oristano con almeno 65 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Le domande, una per nucleo familiare, dovranno essere presentate entro il 17 novembre 2025 via mail, PEC o a mano presso l’Ufficio Protocollo. Il Comune effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Informacittà o chiamare il numero 0783/791464.

