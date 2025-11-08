Dopo anni di abbandono, Baressa avrà di nuovo uno spazio a disposizione per lo sport e la socialità. È stato riqualificato, infatti, il campetto presente all’interno della Scuola Primaria.

Conclusi nei giorni scorsi i lavori di sistemazione dell’area sportiva adiacente alla scuola: un intervento atteso da tempo che restituisce agli alunni e all’intera comunità un prezioso spazio per l’attività fisica e la socialità. Il campo, per lungo tempo inutilizzato e in condizioni di degrado, ha ora un nuovo terreno livellato e ricoperto con un nuovo manto in erba sintetica; il perimetro, invece, è stato recintato e reso sicuro.

Il risultato è uno spazio pronto ad ospitare attività sportive scolastiche e momenti di aggregazione per i più giovani. «Restituiamo ai bambini e ai cittadini un luogo importante – commentano dall’amministrazione - Lo sport e il gioco all’aperto sono fondamentali per la crescita e il benessere dei nostri ragazzi, ma anche per rafforzare il senso di comunità».

La riapertura del campetto rappresenta un miglioramento delle strutture scolastiche e un segnale di attenzione verso il territorio e le nuove generazioni.

Nei prossimi mesi lo spazio sarà a disposizione della scuola primaria, delle famiglie e delle associazioni locali. Dopo anni di attesa, Baressa può così nuovamente contare su un piccolo ma significativo luogo di incontro, dove educazione, sport e socialità tornano a intrecciarsi nel segno della partecipazione e della rinascita.

