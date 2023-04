I problemi dei cali di pressione nell’erogazione dell’acqua potrebbero terminare in tempi brevi. L’abitato di Bosa è infatti inserito tra i primi trenta Comuni della Sardegna dove Abbanoa ha avviato l’innovativo programma “reti intelligenti”. L’intervento rientra nel programma di ingegnerizzazione delle reti idriche cittadine, attraverso l’installazione di apparecchiature all’avanguardia, valvole di sezione e di controllo di portate e pressioni.

Ma cosa accadrà concretamente? «Gli oltre 40 chilometri di reti cittadine – spiegano dal settore tecnico di Abbanoa - sono stati divisi in quattro distretti idraulici. Ognuno ha una propria regolazione in base alle reali esigenze. La distrettualizzazione delle reti, in caso di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Con la rete costantemente sotto controllo è stato possibile individuare anche i punti dove sono necessari interventi di manutenzione straordinaria che richiedono la sostituzione integrale delle condotte come nel caso del collegamento tra il serbatoio di Pianu e Murtas e via Don Bosco».

A questo riguardo – spiegano dall’ente gestore dell’acqua - proseguono i lavori sul sistema idrico e giovedi 13 aprile dalle 9.30 alle 18 potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione nei rioni di Sa Costa, Caria e Corso Vittorio Emanuele.

