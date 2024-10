La stagione turistica si è da poco conclusa ma l’amministrazione comunale pensa già alle prossime. L’ obiettivo è quello di aumentare i flussi turistici nazionali e internazionali.

“Vogliamo promuovere l’immagine della città – spiega il sindaco Alfonso Marras- come destinazione turistico - culturale, attraverso azioni mirate che coinvolgano i soggetti attivi sul territorio. A tal fine – aggiunge- in seguito a diverse interlocuzioni con operatori del settore, è stato organizzato un “Press trip”, viaggio stampa per giornalisti”

. L’’iniziativa prevedeva un fitto tour della città, al quale hanno partecipato dieci inviati di testate nazionali, presenti in Sardegna per visitare anche altre località. Tra di queste Dove, Diva, Gioia, Famiglia Cristiana, Sette del Corriere della Sera, Vanity Fair.

Erano accompagnati da un rappresentante della compagnia Grimaldi mentre la visita guidata era promossa da una agenzia di viaggi locale. “ La delegazione – sottolinea l’assessore al Turismo Marco Francesco Mannu- ha ricevuto dapprima il saluto del sindaco Marras mentre insieme al vice sindaco Federico Ledda abbiamo accompagnato i giornalisti nel centro storico, al castello e in una gita in barca nel fiume Temo dove ha cantato il coro di Bosa. Spazio poi anche alle degustazioni di Malvasia e altre tipicità locali. Siamo soddisfatti per il ritorno che ci potrà essere”.

