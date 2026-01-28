Le squadre di Abbanoa sono impegnate senza sosta per riportare a pieno regime l’erogazione idrica nei centri serviti dall’acquedotto Temo: Bosa, Montresta e le località costiere di Magomadas (Santa Maria del Mare e Sa Lumenera) e Tresnuraghes (Porto Alabe). L’intero sistema è stato messo in crisi ieri da una rottura improvvisa lungo la condotta tra il potabilizzatore di Monteleone Rocca Doria e il partitore di Barasumene, causando l’interruzione del flusso verso i serbatoi comunali.

L’intervento di riparazione è stato completato nella serata di ieri, ma il prolungato fermo della condotta ha provocato lo svuotamento delle riserve idriche, lasciando le reti locali senza la pressione necessaria per garantire un’erogazione regolare. Da questa mattina sono in corso le operazioni di riempimento graduale dei serbatoi, con tutte le manovre tecniche utili ad accelerare il ritorno alla normalità.

Secondo Abbanoa, la situazione dovrebbe stabilizzarsi tra la serata di oggi e la giornata di domani, con un progressivo ripristino del servizio in tutte le zone interessate. Nel frattempo, il gestore idrico ha attivato un servizio sostitutivo con autobotti dedicato alle utenze sensibili, per garantire continuità nelle forniture essenziali.

Un intervento complesso che, nelle prossime ore, dovrebbe riportare alla piena funzionalità uno degli acquedotti più importanti del territorio.

© Riproduzione riservata