In una città che punta molto sugli eventi turistici e culturali per far arrivare più persone possibili soprattutto nei mesi di “spalla”, riveste parecchia importanza il bando dell’amministrazione comunale rivolto ai soggetti che organizzano manifestazioni.

Secondo il regolamento possono presentare domanda quanti svolgono iniziative ed attività sociali in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, turistico, celebrativo, ricreativo con sede nel Comune di Bosa ed essere essere costituiti da almeno un anno.

Nell’avviso, si evidenzia che «possono essere concessi contributi anche ad associazioni ed enti che non hanno sede legale a Bosa per interventi che si svolgano sul territorio comunale. In casi particolari i contributi potrebbero essere attribuiti per iniziative, svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell’immagine, del prestigio, della cultura, della storia, dell’arte e del territorio del Comune».

Da evidenziare come invece non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici o organizzazioni sindacali.

La domanda redatta con la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bosa all’indirizzo https://www.comune.bosa.or.it/, deve essere presentata entro il 13 novembre e sottoscritta dal legale rappresentante.

