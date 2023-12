In una città che ha importanti tradizioni navali è un motivo di grande orgoglio per tutti la notizia che un giovane bosano ha superato in maniera brillante tutte le selezioni per entrare a far parte della prestigiosa Accademia Navale di Livorno, al termine di numerose e difficili prove per diventare ufficiale.

Dopo aver preso parte ad un concorso dove hanno partecipato migliaia di ragazzi per 133 posti a disposizione, è riuscito nel suo intento Pasqualino Melas , 20 anni, nato a Bosa, figlio di Massimiliano e Anna Franca Piras. Genitori che insieme alla sorella Martina toccano il cielo con un dito per quanto è riuscito a fare Massimiliano.

Il ragazzo dopo aver frequentato con grande profitto il liceo scientifico di Bosa, ha studiato con enorme determinazione e costanza per partecipare alla dura selezione della storica Accademia navale di Livorno. Il corso quinquennale prevede la conclusione nella laurea di ingegneria navale.

Nelle scorse settimane a conclusione del tirocinio Pasqualino ha giurato fedeltà alla Repubblica ed ora si appresta a frequentare l’istituzione navale che lo porterà a diventare in futuro un ufficiale della Marina Militare.

