Si terrà mercoledì 5 giugno alle ore 18 presso l'aula magna del seminario diocesano Alghero-Bosa, l'incontro dibattito organizzato dall’Unione Sarda fra i tre candidati alla carica di sindaco.

Alle domande di Michele Masala e Serafino Corrias risponderanno i candidati Alessandro Campus per la lista “Bosa cambia Bosa”, Giuseppe Ibba per il raggruppamento “Bosa e noi ci siamo” e Alfonso Marras per la lista “Bosa cambia”.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere meglio ai cittadini i candidati alla carica di sindaco, le liste che li sostengono e i loro programmi. Intanto in quest’ultima settimana di campagna elettorale si susseguono le presentazioni e gli incontri. Oggi pomeriggio a sostegno di Marras sono arrivati l’ex presidente della Regione Christian Solinas, il deputato Pietro Pittalis e il candidato alle elezioni europee Michele Cossa.

Per Campus è attesa invece lunedì la visita del vice presidente della Giunta Giuseppe Meloni, dell’assessore Franco Cuccureddu, dei consiglieri regionali Antonio Solinas e Peppino Canu. A supporto della lista di Ibba, per una precisa scelta, non è annunciata al contrario la presenza di alcun politico regionale.

