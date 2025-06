Un’urgente richiesta di intervento per il gravissimo dissesto della Strada Provinciale Bosa-Alghero, con investimenti sulla sicurezza è stata sollecitata alla Provincia dai consiglieri comunali di opposizione Simona Cadoni, Eligio Urgu e Angelo Masala.

Denunciano il gravissimo stato di dissesto in cui versa l' arteria, fondamentale per il territorio, che attraversa un tratto di costa di eccezionale valore paesaggistico e turistico, ormai da tempo condizioni di pericolosità inaccettabili per automobilisti e motociclisti.

«Al netto dell’intervento straordinario per il rifacimento del superamento di un ruscello nella parte della Provincia di Sassari - denunciano i consiglieri - appare in totale stato di abbandono. La strada è caratterizzata da profonde buche, cedimenti del manto stradale, avvallamenti simili a crateri su alcuni ponti, segnaletica orizzontale e verticale fatiscente o inesistente, e guardrail danneggiati».

Tale situazione – sottolineano- non solo compromette la fluidità del traffico e i tempi di percorrenza, ma rappresenta un serio rischio per l'incolumità pubblica, rendendo la circolazione estremamente precaria e aumentando esponenzialmente il pericolo di incidenti.

Si rende pertanto indispensabile e non più procrastinabile un intervento congiunto e risolutivo da parte delle Province di Sassari e Oristano, enti territorialmente competenti per i rispettivi tratti stradali. Non è più sufficiente l'ordinaria manutenzione; sono necessari investimenti strutturali e significativi per la messa in sicurezza totale dell'infrastruttura.”

Insomma per Masala, Cadoni e Urgu la sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta. «Chiediamo che vengano stanziati i fondi – sottolineano- necessari per un'opera di ripristino e ammodernamento che includa il rifacimento completo del manto stradale, il consolidamento delle aree a rischio frana, il ripristino e l'implementazione della segnaletica, e l'installazione di nuove barriere di protezione a norma».

«Abbiamo contattato l0amministratore straordinario della Provincia di Oristano Battistino Ghisu- affermano i firmatari della nota - che ha manifestato la propria disponibilità a seguire da vicino la vicenda e a collaborare per la ricerca di soluzioni concrete. Inoltre abbiamo chiesto un piano di manutenzione programmata per prevenire il ripetersi di situazioni di grave degrado. Facciamo appello agli enti preposti affinché si agisca con la massima celerità e determinazione per garantire una strada sicura e percorribile, fondamentale per lo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio e, soprattutto, per la salvaguardia della incolumità di residenti e turisti».

