Doppio intervento nella giornata di oggi per la Guardia costiera di Bosa che già da quattro giorni è impegnata a vigilare sullo sgombero dello specchio acqueo tra Bosa Marina e Porto Alabe, zona interessata dal prelievo di acqua da parte dei canadair e destinata allo spegnimento delle fiamme nel Montiferru.

Questa mattina una coppia di turisti romani ha registrato un’avaria al motore del proprio gommone nell’area di S’Abba Druche. Sul posto è arrivato il battello GC-A63, che si trovava già in mare per vigilare sull’interdizione del tratto di mare antistante Tresnuraghes e ha impedito che il gommone finisse sugli scogli, salvando i due malcapitati.

Nel pomeriggio invece la motovedetta SAR CP 835 è intervenuta in località Tentizzos Torre Argentina mettendo in salvo un turista francese di 36 anni. L’uomo era precipitato in mare dalla scogliera a picco da un’altezza di circa sei metri, riportando una frattura scomposta del femore ed estese escoriazioni.

Inizialmente è stato assistito da alcuni bagnanti che lo hanno issato su un materassino, poi è stato soccorso dalla Guardia costiera che l’ha caricato a bordo e condotto al porto fluviale di Bosa dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, infine il viaggio verso l’ospedale di Nuoro.

