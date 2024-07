La Giunta comunale guidata dal sindaco Alfonso Marras ha iniziato a mettere mano, seppur in via sperimentale, ad alcune criticità del traffico nel centro storico. Il provvedimento riguarda le vie Santa Giusta e Marconi, lungo Temo Giacomo Matteotti. Qui è previsto il divieto di dall’intersezione con la Piazza Duomo fino alla Piazza Santa Giusta, lato sinistro. Altro decisione è l’istituzione dei parcheggi destinati ai soli residenti nel tratto centrale rientrato. Ed ancora nella via Marconi ci sarà un divieto di sosta dall’intersezione con via Canonico Nino e il tratto di via Delitala.

Nell’atto dell’esecutivo si evidenzia come “il Comune è interessato, in particolare nel periodo primavera – estate, da intensi flussi di traffico, che comporta notevoli congestioni della circolazione stradale e l’aumento delle problematiche legate all’inquinamento atmosferico ed acustico. Ma pure dei consumi energetici, nonché del rischio e pericolo per la circolazione stradale. Decisioni prese – si sottolinea - in coerenza con il programma di mandato al fine di migliorare la mobilità pedonale, tutelare l’utenza debole e garantire la sicurezza”.

