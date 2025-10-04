L’archeologo Pier Tonio Pinna, direttore del Museo Casa Deriu di Tresnuraghes, ha assunto pari incarico alla Fondazione Bosa. La sua nomina arriva al termine di un bando pubblico avviato all’inizio dell’estate. Con una formazione in museologia e management dei beni culturali, è fondatore della cooperativa MusArTe, attiva in Sardegna nella valorizzazione dei luoghi della cultura.

Da anni impegnato nello studio del territorio della Planargia, ha portato il Museo Casa Deriu all’attenzione nazionale. Membro del coordinamento regionale di Icom Italia, guiderà ora l’ente presieduto da Giacomo Forte, che gestirà Castello Malaspina, Musei Civici e il Teatro Comunale, prossimo all’inaugurazione.

«Un passo decisivo – sottolinea il sindaco Alfonso Marras - verso la piena operatività della Fondazione».

