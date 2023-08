Importanti interventi sulla viabilità urbana e rurale, riqualificazione della rete idrica. È molto ricca l’agenda delle opere pubbliche in programmazione e in fase di realizzazione nella città del Temo.

Strade urbane. Via libera della Giunta al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità per la partecipazione ad un bando regionale di 300 mila euro. Le strade in cui si interverrà saranno Viale Repubblica, Viale Giovanni XXIII, Via Colombo (da Finanza a Muraglione), parte del Viale Mediterraneo, Viale Italia e via Palermo con un tratto di Via Sassari. Per bitumatura, segnaletica orizzontale e verticale, il Comune era stato ammesso a finanziamento nel 2021 e ora con lo scorrimento della graduatoria si interverrà in Lungo Temo (da Ponte Vecchio ad Episcopio), Piazza Gioberti e via Gioberti fino a Lungo Temo, Via Azuni, Piazza Zannetti, via Ginnasio e Piazza del Carmine.

Strade rurali. «La Giunta ha approvato un progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Ledda- finanziato dalla Regione con 130 mila euro». «Gli interventi – aggiunge - sono destinati al ripristino della percorribilità e per consentire anche l’agevole raggiungimento con mezzi in caso d’emergenza”. Le strade sono: Pianu ‘e Murtas, Buddesi, Crabalza, Sa rugh’e sa mendula, Turudas, Su furraghe-campeda-andrunis, Todeo, su caminu padriesu, depuratore. Si eseguiranno lavori di bitumatura della strada di Badde-Orca per 200 mila.

Rete Idrica. Sono stati consegnati i lavori di due dei tre lotti di riqualificazione della rete in capo ad Egas per oltre 4 milioni di euro. «Il lavoro è in fase di avvio – evidenzia l’assessore Ledda- e mira alla eliminazione delle perdite idriche, attualmente dell’ 80%, che generano un danno annuo di 640 mila euro. Si prevede il rifacimento di 6 km di condotte e 792 allacci».

L'intervento progettato da Abbanoa, è ripartito in parti diverse. Sono stati consegnati i lavori per i lotti delle vie Pino e Federico Melis, Passino, Mastino, Generale Ibba Piras, Tasso, Isabella di Villamarì e traverse, Martiri della Libertà, Viale Alghero e Piazza Aldo Moro. Ed ancora Piazza Duomo, via Santa Giusta, circonvallazione del castello da piazza Santa Giusta alla chiesa, Piazza Gioberti, via Ginnasio,via Ragazzi del '99, Via e Vico Spano, Via Manin e Trieste. A breve saranno consegnati anche i lavori che comprenderanno Via Serravalle, Montenegro, Malaspina, Sant'Ignazio, Gioberti, Carmine, Roma, Piazza Episcopio, Corso Vittorio Emanuele, Ponte Vecchio.

