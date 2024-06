Sembra stiano arrivando finalmente a conclusione i lavori del Campo Italia, croce e delizia delle società e dei tifosi bosani. Il traguardo dopo i ritardi accumulati, motivo anche di tante polemiche nella scorsa legislatura fra maggioranza ed opposizione in Consiglio comunale.

Prosegue infatti, con già un bel colpo d’occhio, la posa del nuovo manto in erba sintetica che dovrebbe essere completato in circa due settimane. Vale la pena ricordare come ci siano voluti quasi tre anni, con due interruzioni di un anno ciascuna a causa dei problemi geologici manifestatisi ad inizio lavori e per il collaudo della Lnd, ma i lavori ormai sono in dirittura d’arrivo. Il finanziamento era stato di un milione 415mila euro per opere non più procrastinabili in quanto nel 2019 il campo era stato dichiarato inagibile e non più a norma.

Si è giocato per altri due campionati (2019-20 e 2020-21) solo grazie all'assunzione di responsabilità da parte del sindaco. Inoltre il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento regionale di 300 mila euro per sistemare le tribune, gli spogliatoi e gli spazi esterni.

Dal prossimo campionato le squadre di calcio Bosa e Calmedia, potranno fare attività in una struttura riqualificata e decisamente messa in sicurezza.

