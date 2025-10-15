Bosa, in Consiglio il regolamento per la videosorveglianzaStrumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio comunale
Nuova convocazione del Consiglio comunale che si riunirà giovedì 16 ottobre alle 14.30, per discutere alcuni importanti punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso nella penultima seduta consiliare.
Tra gli argomenti, spicca l'approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della videosorveglianza di tutto il territorio comunale, un passaggio necessario per adempiere alle norme che regolano l'utilizzo della rete comunale di videosorveglianza. Strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio comunale.
In discussione anche la modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dopo l'elezione del presidente Vincenzo Pinna. Dovrebbe essere nominato anche il vicepresidente dell'assemblea, spettante alla minoranza. Nella stessa seduta figurano anche interrogazioni e interpellanze, mentre non figura la questione del campeggio di Turas.