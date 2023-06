Sulle problematiche sollevate da alcuni cittadini di Bosa in merito al transito degli autobus in piazza Zanetti, il sindaco Piero Casula, si difende e ribatte.

«Il Comune - afferma - ha fatto da tempo tutti gli accertamenti del caso, così come l’Asl e la stessa Arst, evidenziando che sono rispettate tutte le condizioni di sicurezza del codice della strada. Da anni c’è con l’Arst un tavolo aperto e da parte loro grande disponibilità ad affrontare i problemi, tanto che la stessa azienda ha in mano la nostra proposta di un nuovo percorso per il transito cittadino degli autobus, che veda piazza dei Caduti del Mare e via Repubblica come punto di arrivo e partenza delle autolinee. Questo spostamento - aggiunge Casula - comporta un allungamento delle corse, con aggravio di costi e si dovrebbe avere il benestare della Regione».

Durante il recente incontro con l’assessore regionale ai trasporti Antonio Moro, il consigliere Alfonso Marras e i vertici dell’Arst, Casula sottolinea di aver chiesto e ottenuto risposte positive per la soluzione delle questioni.

«Abbiamo sollecitato - evidenzia - di portare a compimento i lavori di riqualificazione del piazzale della stazione in via Nazionale, fermi da anni per questioni tecniche, che hanno richiesto lo spostamento dell’area di sosta in uno sterrato poco lontano. Ed ancora avviare un servizio sperimentale di trasporto pubblico locale almeno per l’estate, che consenta ai cittadini dei quartieri periferici di recarsi al centro e alle spiagge».

Il sindaco conclude con una stoccata alla consigliera Acca. «Ha proprio ragione: io vivo “Un’altra Bosa”, con pregi e difetti».

