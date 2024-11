Grandi novità e naturale ricambio per l’Associazione Culturale Karrasegare ’Osinku. È stato infatti eletto dai soci il nuovo consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni con presidente Giampietro Deriu, 44 anni. Alla carica di vicepresidente Angelo Dasso, mentre i ruoli di segretaria e tesoriere vanno rispettivamente a Margherita Pala e Luca Nurchi. Completano il direttivo i consiglieri Filomena Pischedda, Luigi Murtas, Serena Sommo, Gloria e Laura Pistis.

Il direttivo si metterà da subito al lavoro per l’organizzazione del Carnevale 2025. «Valuteremo con attenzione varie proposte e idee, in stretta collaborazione, oltre che dei soci, di tutte le associazioni cittadine- afferma il neo presidente Deriu-. Collaborazione sarà la nostra parola chiave – aggiunge- in quanto vogliamo rappresentare tutti i soci, dove ognuno deve dare il proprio apporto, nessuno sarà escluso. Questo è lo spirito con cui prendiamo la guida dell’associazione, in quanto senza il sostegno, gli indirizzi e la preziosa assistenza degli altri soci, non potremo andare avanti. Il Carnevale non è dell’associazione, ma di tutta la città».

© Riproduzione riservata