Dopo la sospensiva da parte del Tar relativa al bando di gestione della darsena comunale su ricorso della Nautica Pinna e servizi srl, la Giunta comunale corre subito ai ripari. Con una delibera dell’esecutivo guidato dal sindaco Piero Casula, approva d’urgenza l’autorizzazione allo stesso sindaco a firmare la procura alle liti in favore dell'avvocato Diego Giovanni Lumbau di Sassari, per rappresentare e difendere il Comune di Bosa nel giudizio promosso dallo studio legale associato degli avvocati Stefano Porcu e Mauro Barberio che tutelano gli interessi della Nautica Pinna. La spesa relativa, stimata, come si evince dall’atto è di 11.500 euro.

Insomma, è evidente che l’amministrazione comunale vuole dare battaglia contro la decisione del Tar e prepara l’offensiva in vista della camera di consiglio per la discussione del ricorso, fissata per il 21 settembre. Bisognerà capire quali elementi porterà l’avvocato Lumbau al fine di convincere i giudici del Tar come il Comune abbia agito in maniera lineare, pubblicando il bado di gara e il relativo capitolato per la gestione della darsena nei prossimi 4 anni per una cifra complessiva che supera il milione di euro.

Al Tar sicuramente arriveranno ora le controdeduzioni richieste all’ amministrazione comunale e che non essendo pervenute nel termine assegnati, e che ritenendo fondata la sussistenza dell’estrema gravità ed urgenza, aveva accolto l'istanza di sospensiva richiesta dalla Nautica Pinna.

