Sono due le questioni “calde” che stanno impegnando il sindaco Alfonso Marras in questi primi giorni di mandato della amministrazione comunale da lui guidata: la formazione della Giunta e il lavoro su decoro e pulizia. Per quanto riguarda l'esecutivo, il primo cittadino assicura che «massimo agli inizi della prossima settimana sarà ufficiale la squadra di governo che mi affiancherà». Dovrà scegliere cinque nomi fra i neo eletti e come da lui garantito prima delle elezioni, con nessuna presenza di assessore tecnico.

Sul decoro, Marras mantiene invece fede a quanto detto a conclusione della campagna elettorale. «Il primo impegno che mantengo – afferma- è quello di creare le condizioni perché Bosa e la marina possano essere più accoglienti anche per i numerosi turisti che stanno già arrivando e che toccheranno il picco nel mese di agosto, quando faremo registrare presenza di almeno 50 mila persone».

«Ho allora convocato – evidenzia il sindaco- un incontro operativo con la società che si occupa del servizio raccolta dei rifiuti solidi urbani e quella ha in appalto il verde pubblico , per analizzare la situazione e calendarizzare interventi radicali e importanti che diano in tempi rapidi una nuova immagine alla città e a Bosa marina».

