Uno strumento aggiuntivo per attirare e accogliere un importante target di turisti in città e in Planargia. L’amministrazione comunale punta molto sul settore camper dopo essersi aggiudicata un finanziamento regionale di 70 mila euro per realizzare un’area di sosta attrezzata. L'esecutivo ha già individuato l’area dove accogliere i mezzi.

È un terreno a Bosa Marina, compreso tra le vie Don Sturzo e Ugo La Malfa. Le risorse arrivano da un bando di qualche anno fa finalizzato ad ottenere un finanziamento ad hoc per realizzare l’area di sosta camper. In un primo momento la richiesta benché fosse risultata valida, non era rientrata fra i progetti finanziabili in base alle risorse disponibili. Nei giorni scorsi dalla Regione hanno proceduto allo scorrimento della graduatoria del bando assegnando il finanziamento richiesto.

Per realizzare il progetto vengono erogati 50mila euro, ai quali si aggiungono 20mila euro di fondi dal bilancio comunale. In Municipio hanno ora dodici mesi di tempo per realizzare le infrastrutture necessarie nel terreno individuato per essere poi trasformato all’uso progettuale.

«L’area di sosta per i camper è un progetto che la città aspettava da tempo – sottolinea il vice sindaco Federico Ledda - e che l’amministrazione potrà finalmente realizzare offrendo un’opportunità di sviluppo in più al settore turistico. Poter garantire accoglienza a una fascia di visitatori molto estesa come i camperisti darà sicuramente impulso alle attività produttive della città».

© Riproduzione riservata