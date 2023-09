Hanno tempo sino al prossimo 13 settembre le associazioni operanti nel territorio comunale e che svolgono attività senza scopo di lucro nei settori ricreativi, culturali, sportivi, della promozione e protezione sociale, per presentare richiesta al fine di essere inseriti nell’albo Comunale.

Considerato che il requisito è fondamentale per accedere ai contributi, l’amministrazione comunale evidenzia quali sono i requisiti necessari per effettuare l’iscrizione. Tra i principali, essere in possesso dell’atto costitutivo autenticato da almeno sei mesi, con lo statuto regolarmente approvato dal quale risulti esplicitamente lo svolgimento di attività senza fini di lucro e il perseguimento di finalità di interesse collettivo nei settori d’intervento individuati dal regolamento.

La sede legale deve poi essere obbligatoriamente nel Comune di Bosa. Altro requisito importante è che non possono essere iscritti all’Albo partiti e movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali e le organizzazioni sindacali. Indispensabile poi l’elenco nominativo dei componenti dell’organo direttivo, con i dati anagrafici e carica ricoperta.

Le domande devono essere presentate su apposito modello, scaricabile dal sito istituzionale e inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.bosa.or.it.

