Il tema è di quelli molto interessanti ed attuali: come curare la depressione e se l’arte può essere di concreto aiuto.

Se ne parlerà sabato 15 giugno a Bosa nel corso dell’incontro dibattito in programma dalle 18.30 nello spazio fra gli ulivi in via Allende, fronte chiesa Sant’Eligio. In questa stessa location, potrà essere anche ammirata una esposizione artistica delle opere realizzate da Enrico Ivan, in arte Cama.

«Un viaggio - affermano gli organizzatori - fra la bellezza dei colori nella rinascita dalla depressione».

Alla iniziativa che andrà avanti anche con un aperitivo sino alle 23.30, interverrà Enrico Pusceddu, travel influencer, che ha fatto delle bellezze dell’Isola uno dei punti di forza del suo lavoro. Panorami mozzafiato, luoghi sconosciuti, spiagge incantate sono i protagonisti dei video che vengono pubblicati sulle sue piattaforme social e che attirano migliaia di commenti e “like”.

Importante anche la presenza della psicologa Clara Deiana specializzanda in psicoterapia comparata e terapeuta emdr e particolarmente impegnata nella cura dei disturbi legati alla depressione.

