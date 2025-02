Facendo seguito alla decisione del Consiglio comunale che nello scorso mese di dicembre ha costituito la fondazione per la gestione dei beni culturali cittadini, approvando lo statuto, l'amministrazione comunale mette ora mano alla nomina dei tre componenti del consiglio di gestione.

Considerato che il Comune è l'unico socio fondatore, il sindaco Alfonso Marras ha avviato l'iter per la scelta del presidente e dei due componenti, attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale, per la presentazione delle candidature.

«Ai sensi dell’art. 13 dello statuto – evidenzia il sindaco Marras - il presidente è nominato tra i componenti del consiglio di gestione e la carica ha una durata in carica di tre anni e i componenti sono rinnovabili». Per quanto riguarda i requisiti, nell’avviso sono specificati i requisiti che devono essere posseduti dai candidati.

L’avviso specifica ancora che sulla base della Legge 244: «Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali».

I candidati devono inoltre possedere comprovate competenze e professionalità, per titoli di studio conseguiti o per attività lavorativa o professionale svolta nel settore pubblico o privato in relazione alla carica da coprire. Il sindaco, esaminate le candidature, provvederà alle nomine con proprio decreto. L’avviso chiarisce un aspetto importante che non era stato ancora definito e cioè che i componenti del Consiglio di gestione non riceveranno compensi e che la carica è onorifica.

Per la presentazione delle candidature c’è tempo sino alle 12,00 del 17 febbraio.

Inutile dire che c’è molta attesa per la scelta dei nuovi amministratori della fondazione, soprattutto per la valenza del ruolo. Avranno infatti il compito di occuparsi a tutto tondo della promozione culturale, turistica, artistica ed economica e alla salvaguardia delle tradizioni cittadine.

