Altro importante passo in avanti per l’attivazione della Ztl. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha autorizzato infatti il Comune all’installazione e all’esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona pedonale a traffico limitato nel centro storico.

I varchi saranno realizzati nel corso Vittorio Emanuele, piazza Episcopio, piazza Duomo, via Lungo Temo, corso Vittorio Emanuele, via del Rosario, via Efisio Cugia, Lungo Temo De Gasperi.

In Municipio è arrivata la risposta alla richiesta di autorizzazione inoltrata al Ministero inoltrata nello scorso mese di gennaio. Questo consentirà di poter installare il sistema di video sorveglianza degli accessi ai quattro varchi della Zona a traffico limitato attiva nel centro storico.

Grazie al via libera ministeriale gli uffici comunali avvieranno ora le pratiche amministrative per il posizionamento della strumentazione, della segnaletica verticale e orizzontale. L’obiettivo della giunta Marras è riuscire ad attivare il sistema di regolamentazione elettronica entro la fine dell’anno. “Con la rilevazione degli accessi si potrà monitorare costantemente il rispetto delle regole- evidenzia l’assessore alla viabilità, Marco Naitana- ed inoltre eliminare le transenne con cui attualmente si limita l’ingresso alla Ztl, facendo guadagnare decoro e ordine a tutto il centro storico”.

La soluzione elettronica per superare la problematica dei varchi sembra trovare il gradimento anche dei commercianti penalizzati soprattutto in certe mercelogie di vendita .” Il sistema manuale gestito dai vigili urbani- osserva Oscar Addis della Confesercenti- rendeva tutto più complicato. L’altra grossa questione da risolvere è però ora quella della mancanza di parcheggi e ci auguriamo che quello ampio di via Allende possa essere aperto quanto prima”.

Per il sindaco Alfonso Marras l’ok all’egolamentazione dei varchi “è un ulteriore passo verso la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, sia dal punto di vista del decoro urbano, che la sicurezza così come avevamo promesso ai cittadini nel nostro programma elettorale”,

