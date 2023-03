Partito tre anni fa, il servizio di parcheggi a pagamento a Bosa e a Bosa Marina effettua il primo tagliando. E lo fa con il cambio di gestore in seguito alla gara d'appalto effettuata telematicamente e aggiudicata provvisoriamente al consorzio The Park di Iglesias.

Pratica che potrà considerarsi però definita soltanto dopo tutte le verifiche e l'analisi di eventuali ricorsi che verranno effettuati dall’area della Polizia Municipale che ha portato avanti tutta la procedura, avvalendosi di SardegnaCat, portale al quale dovevano essere inviate le offerte entro fine gennaio.

In ogni caso, al di là di chi sarà il gestore, l' amministrazione comunale assicura che l’importante servizio potrà continuare ad essere svolto come prima, ed anzi saranno apportate diverse migliorie nell’interesse dei cittadini. Lo conferma lo stesso assessore al traffico Silvano Cadoni che segue da vicino la questione: «Continueranno ad esserci varie tipologie di abbonamenti – assicura - al fine di venire incontro ai residenti ed operatori che operano nell'isola pedonale, ma anche in favore dei residenti nelle zone ove insistono esclusivamente aree a pagamento come Via Manno, parte di Via Goberti, parte di Viale Giovanni XXIII, parte di Via Lamarmora. Tutti i residenti della in città , inoltre, avranno diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo dell'abbonamento annuale. Presenti ancora le due aree di parcheggio riservate ai residenti alla Piazza Cano e Piazza Santa Giusta. Queste scelte – aggiunge Cadoni- si integrano con un più ampio discorso di rivalutazione del centro storico e di rivisitazione del traffico cittadino, finalizzato ad una miglior fruibilità e valorizzazione turistica. dell'isola pedonale».

Il gestore dovrà garantire inoltre dal lunedì al sabato un servizio di sportello al cittadino, affinché gli utenti possano acquistare i vari tipi di abbonamenti disponibili od aver anche semplici informazioni. L’assessore Cadoni specifica inoltre come verranno spesi i 70mila euro annui che entreranno nelle casse comunali. «Oltre alle spese per gli ausiliari, verranno realizzati interventi sulla segnaletica orizzontale e verticali nonché piccole manutenzioni urgenti sulle strade».

