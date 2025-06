Dopo le reiterate proteste da parte dei residenti e le precisazioni dell’assessore al traffico Marco Naitana, arriva dal consigliere di minoranza Alessandro Campus una dura presa di posizione sulla questione dei bus in via Azuni e piazza Zanetti a Bosa, accusando lo stesso assessore di fare lo «scaricabarile» su decisioni prese dalla Giunta di Piero Casula.

«La situazione del traffico non è più sopportabile, soprattutto in piazza Zanetti», evidenzia Campus. «Nonostante i proclami, nulla è stato fatto dopo un anno. Ricordo che nel 2020 era stata trovata una soluzione con l'Arst per spostare il capolinea dei pullman in piazza Kennedy, ma poi nulla si è più saputo».

Campus critica poi la giustificazione di Marco Naitana, che per quanto riguarda la realizzazione dei due stalli ha rimandato tutto all'applicazione di una delibera di Giunta degli anni scorsi. «Di quella maggioranza il sindaco Marras e l’assessore erano consiglieri», ricorda, «mentre il vice sindaco attuale e di allora Federico Ledda aveva la delega al traffico. Quindi non si possono scaricare le responsabilità su altri».

«Questo perché la Giunta attuale è chiaramente la naturale continuazione dell’esecutivo Casula e che i fatti ne sono la dimostrazione», prosegue. «Chiedo che ognuno si assuma le proprie responsabilità e trovi una soluzione definitiva alla questione del traffico in via Azuni e piazza Zanetti».

