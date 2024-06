Problemi in maggioranza a Boroneddu.

Dino Piras, che a gennaio ma per motivi di salute si era dimesso dalla carica di vicesindaco, ora esce dal gruppo di maggioranza. Ha infatti presentato in Comune la lettera che documenta diversi malumori. Resterà però in Consiglio comunale, indipendente dal gruppo con il quale era stato eletto.

Chi uscirà dal Consiglio comunale, per motivi di lavoro, è invece Fabio Lostia sempre della maggioranza. Domani 26 giugno, alle 19, si terrà l’Assemblea civica nel corso della quale si procederà alla sua surroga con Andreuccia Pinna e si esamineranno altri punti all’ordine del giorno.

