Sarà un’estate ricca di attività ludiche, sportive, artistiche e ricreative per i bambini e ragazzi bonarcadesi. Si parte il primo luglio prossimo con la ludoteca e il centro estivo che saranno attivi fino al 31 luglio. È un servizio messo in campo dal Comune, con risorse comunali oltre quelle del Piano Plus Ghilarza-Bosa. Il servizio di gestione delle attività ludiche ed educative è stato affidato alla cooperativa sociale Zerocento di Oristano.

Nella ludoteca di via Europa, i bambini dai 3 ai 5 anni potranno svolgere le consuete attività ludico-ricreative all’aperto e attività laboratoriali, le mattine dal lunedì al giovedì. Al Centro estivo nel Parco di Ortu Mannu saranno i bambini tra i 6 e gli 11 anni a svolgere attività motorie all’aperto, laboratori e corsi educativi del progetto Pippi, ogni mercoledì mattina.

Quindi lo spiaggia-day nella marina di Torre Grande è dedicato ai bambini dagli 8 ai 14 anni, per godere della salubrità del mare e della possibilità di attività all’aria aperta, per un totale di 6 giornate. Un'estate di movimento con le attività all’aria aperta, e la possibilità per i bambini di stare insieme divertendosi, imparando allo stesso tempo il valore della socialità.

