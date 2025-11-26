Bonarcado, premiate le pizze di Salvatore Zoccheddu e Fabio VaccaLa vittoria nel contest gastronomico “Alghero in pizza”
Va alla pizza “Autunno nel Montiferru” la vittoria nel contest “Alghero in pizza”, evento gastronomico dedicato nel mercato civico di Alghero, tra sapori, profumi e saperi culinari.
L’omaggio al Montiferru è del pizzaiolo Salvatore Zoccheddu e dello chef Fabio Vacca, originari di Bonarcado, che si sono aggiudicati rispettivamente il premio miglior pizza gourmet e il secondo posto nella categoria della pizza classica. La pizza proposta da Zoccheddu e Vacca ha una base bianca vegana con antunna del Montiferru e, all’uscita dal forno, un filo d'olio e timo selvatico.
La kermesse gastronomica è stata organizzata dall’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, coinvolgendo anche le scuole con momenti di formazione, creatività e laboratori. Un fine settimana, lo scorso, che ha visto impegnati gli studenti dell’Istituto alberghiero che hanno seguito un percorso formativo sull’impasto perfetto, per imparare tecniche, trucchi e metodologie del mestiere. Poi il corso baby pizzaioli, per avvicinare i bambini al mondo della pizza. Quindi gli showcooking curati dai migliori maestri pizzaioli.
Non è mancata la solidarietà: l’intero ricavato della rassegna è stato devoluto alla Lega del Filo d’Oro, a dimostrazione che l'arte culinaria ha un cuore grande per la beneficenza.