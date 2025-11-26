Va alla pizza “Autunno nel Montiferru” la vittoria nel contest “Alghero in pizza”, evento gastronomico dedicato nel mercato civico di Alghero, tra sapori, profumi e saperi culinari.

L’omaggio al Montiferru è del pizzaiolo Salvatore Zoccheddu e dello chef Fabio Vacca, originari di Bonarcado, che si sono aggiudicati rispettivamente il premio miglior pizza gourmet e il secondo posto nella categoria della pizza classica. La pizza proposta da Zoccheddu e Vacca ha una base bianca vegana con antunna del Montiferru e, all’uscita dal forno, un filo d'olio e timo selvatico.

La kermesse gastronomica è stata organizzata dall’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, coinvolgendo anche le scuole con momenti di formazione, creatività e laboratori. Un fine settimana, lo scorso, che ha visto impegnati gli studenti dell’Istituto alberghiero che hanno seguito un percorso formativo sull’impasto perfetto, per imparare tecniche, trucchi e metodologie del mestiere. Poi il corso baby pizzaioli, per avvicinare i bambini al mondo della pizza. Quindi gli showcooking curati dai migliori maestri pizzaioli.

Non è mancata la solidarietà: l’intero ricavato della rassegna è stato devoluto alla Lega del Filo d’Oro, a dimostrazione che l'arte culinaria ha un cuore grande per la beneficenza.

© Riproduzione riservata