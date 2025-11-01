Bonarcado festeggia e si coccola la sua nuova centenaria tia Maria Rosa Zanda. Tutta la comunità si stringe calorosamente alla nonnina per il prestigioso traguardo raggiunto ieri venerdì 31 ottobre.

Tia Maria Rosa ha festeggiato il secolo di vita in compagnia della famiglia, e di tanti amici, che hanno condiviso fasi importanti della sua lunga vita: le figlie Giovanna e Serafina Sanna, i quattro nipoti e i tre pronipoti.

Ha ancora una tempra straordinaria, e curiosa della vita: legge tanti libri e si documenta ogni giorno sugli accadimenti del mondo. Abita ancora nella sua casa assistita costantemente dalle figlie. Il segreto della longevità: una sana alimentazione e quell’arcano elisir di lunga vita che i nonnini del Montiferru custodiscono gelosamente.

Instancabile donna di casa, aveva la passione per il ricamo e la sartoria, quindi ha allevato la famiglia con amore materno, superando ostacoli e godendo di tante gioie con i sui cari. La sindaca Annalisa Mele ha omaggiato la nonnina con la targa del secolo di vita e la dedica affettuosa, cui si è unito il parroco don Emauele Lecca: «Auguri a tia Maria Rosa, la vita è un dono meraviglioso, Ab atteros annos meda cun salude».

