Bilancio lusinghiero per l’amministrazione comunale di Bonarcado, a due anni e mezzo dal suo insediamento. Lo afferma il sindaco Annalisa Mele che spiega: «Abbiamo avviato un percorso, con tutti i cittadini, per consegnare al territorio l’impulso necessario al suo sviluppo rurale, sociale e culturale».

Tante le opere realizzate e quelle avviate che attendono di essere completate. Dopo l’incendio del 2021 l’esecutivo Mele ha predisposto opere per fronteggiare eventuali nuove emergenze, dalla realizzazione delle fasce antincendio, in collaborazione con il Corpo Forestale, alla sistemazione dei sentieri in campagna, fondamentali per agevolare l’immediato spegnimento dei focolai. Sono stati sistemati vasconi in funzione antincendio e abbeveratoi per servire le aziende zootecniche.

Sempre nell’agro sta procedendo spedita la riqualificazione del parco di “Pranos”, che sarà presto ultimata. Quindi il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento degli Usi Civici e il Piano della loro valorizzazione, coinvolgendo la popolazione.

Intanto procede l’intervento di riqualificazione dell’area, di grande valore ambientale, de Sos Molinos e presto partiranno i lavori del progetto “Il percorso dell’acqua” con il quale saranno valorizzate tutte le sorgenti che circondano il paese: Funtana Lauru, Sos Molinos fino a Ponte Etzu, un sentiero che sarà percorribile a piedi, in bici e a cavallo per incentivare il turismo ambientale.

Nel centro urbano sono state sistemate con nuova bitumazione diverse vie: Pertini, Puccini, poi Siotto Pintor, Sassari e Cagliari, Superga, la piazza Eleonora e alcuni tratti di via Roma e via Berlinguer. Qualche giorno fa sono iniziati i lavori nelle arterie principali Via Segni, Corso Italia e via Europa, che coincidono con le strade provinciali 15 e 11, che servono tutto il Montiferru, e sarà realizzata la nuova rotonda all’ingresso sud.

Per l’attività sportiva e ludica è stata realizzata la palestra comunale, quindi si sta installando la palestra all’aperto per adulti e per gli anziani. Per i bambini è stata aperta la ludoteca. La storica casa di “Donna Maura”,acquistata dal Comune, presto ospiterà la nuova aula consiliare e una parte diventerà invece un grazioso museo di tecnologia contadina.

«Un sincero ringraziamento alla squadra che mi supporta agli assessori, ai consiglieri e a tutte le associazioni per il grande lavoro di squadra che sta dando ottimi risultati, e un grazie particolare alla Compagnia Barracellare per la sua attività di costante vigilanza e di supporto alla comunità intera», precisa il sindaco Mele.

© Riproduzione riservata