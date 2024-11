Atto finale per i Canti Internazionali del Montiferru, la kermesse musicale che promuove l’incontro tra espressioni canore mediterranee e non solo. Sabato 30 novembre, nella splendida cornice della Basilica di Santa Maria, il concerto con i padroni di casa de su Cunzertu Bonarcadesu che canteranno con Tenore Remunnu ‘e locu di Bitti, Cuncordu ‘e Santa Rughe di Santu Lussurgiu e su Cuntrattu de Seneghe. Canti a Cuncordu e Tenore della tradizione sarda, accompagnati dai Cantori di via Majore di Nuoro diretti da Alessandro Catte, quindi l’Orchestra da Camera della Sardegna di Sanluri diretta da Simone Pittau e & Ensemble Reunis di Cagliari.

Un affascinante incontro tra musica colta e canti polivocali a Tenore e a Cuncordu, figli della preziosa tradizione profana e della paraliturgia de Sa Chida Santa, anticipato al mattino dal convegno “Musica e Tradizioni nei piccoli centri della Sardegna”. Intervengono il sindaco di Bonarcado Annalisa Mele; Ilaria Portas assessore regionale alla Pubblica Istruzione; l’archeologa Maria Antonietta Mongiu, il direttore dell’Università di Cagliari Aldo Urru, modera Sabrina Zedda.

Finalità del progetto dei Canti Internazionali: «è creare una rete di scambi e confronti tra artisti e gruppi provenienti dai contesti culturali del Montiferru e del mondo così da far conoscere, valorizzare e trasmettere alle generazioni future le proprie tradizioni. Si tratta anche di un’occasione di valorizzazione del Montiferru e della Sardegna a livello internazionale», precisa il direttore artistico Simone Pittau.

Canto polivocale e a Cuncordu il cui apprendimento inizia fin da piccoli, per questo il laboratorio di canto corale per alunni della Scuola Primaria nell’ambito dei Canti internazionali, in collaborazione con il Comune di Bonarcado e l’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu. Diretto dal Maestro Tullio Visioli, il laboratorio ha affinato le doti canore dei bambini e sviluppato creatività ed autostima, chiudendosi con un entusiasmante concerto nella Basilica di Sanata Maria.

Il sindaco Mele: «abbiamo da sempre creduto nella formazione dei ragazzi sul canto corale e ritengo che la musica, coinvolgendo la mente, il cuore e regalando forti emozioni, sia determinante per un loro sviluppo sereno e gioioso. Un ringraziamento a dirigente scolastica Patrizia Atzori, docenti, il parroco don Emanuele Lecca e Simone Pittau».

Canti Internazionali del Montiferru è organizzato da Orchestra da Camera della Sardegna, Comune di Bonarcado, sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione e Fondazione di Sardegna.

