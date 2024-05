Gli obiettivi sono diversi: favorire l’aggregazione dei giovani, sostenendo le esperienze associative, promuovendole e rafforzandole con la collaborazione delle associazioni e enti privati operanti sul territorio. Ma anche favorire un uso creativo del tempo libero, orientato alla crescita culturale, lo sviluppo di strumenti e occasioni di cittadinanza attiva attraverso la partecipazione a mostre, eventi sportivi, culturali ed educativi, con attività e laboratori strutturati.

L’amministrazione comunale di Nurachi ha aderito al bando denominato "Benessere in Comune”, promosso dal dipartimento per le politiche della famiglia per lo sviluppo di iniziative a supporto delle famiglie con figli minorenni di età compresa tra 7 e 14 anni. Le attività sono iniziate lo scorso fine settimana con l’evento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale del territorio di Nurachi, che ha attirato centinaia di visitatori.

Nei prossimi mesi sono stati programmati altri appuntamenti tra cui una passeggiata naturalistica su due ruote, iniziative in biblioteca, manifestazione sportive e trekking ecologico. «Il progetto, dell’importo complessivo di quei 12mila euro - fanno sapere dal Comune - consentirà di arricchire l’offerta di iniziative di aggregazione sociale e crescita socio culturale, già presente a Nurachi».

