Conto alla rovescia a Bauladu per la rassegna letteraria "Contus in pratza", promossa dall’amministrazione comunale e dal sistema bibliotecario Montiferru.

L'iniziativa partirà a maggio e durerà fino a luglio e vedrà coinvolti diversi autori del panorama locale. “Contus in pratza si propone di valorizzare la cultura come occasione di incontro e di confronto - spiega il sindaco Ignazio Zara - proprio come avviene nelle piazze, luoghi simbolo di comunità e condivisione”.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 3 maggio alle 18:30, nella biblioteca comunale di Bauladu, in piazza Emilio Lussu, con la presentazione del libro Gramsci formidabile polemista di argomenti sociali e letterari di Rita Arca.

L'attività verrà svolta in collaborazione con le cooperative Comes e Studio Progetto 2. Rita Arca è stata professoressa di lettere in diversi istituti, in particolare dal 2001 ha insegnato italiano e latino al Liceo Scientifico Statale “Mariano IV d’Arborea” di Oristano .

L’autrice propone una ricostruzione storica della formazione del giovane intellettuale sardo, basata su un’ampia documentazione e su nuove ricerche d’archivio che offrono importanti scoperte sui docenti e sui compagni che Antonio Gramsci ebbe durante i tre anni di frequenza del Ginnasio Carta-Meloni di Santu Lussurgiu.

