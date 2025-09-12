Chi da sempre raggiunge il cimitero a piedi non rischierà più di essere travolto dalle auto. A Bauladu tra pochi giorni gli operai della ditta che ha vinto l'appalto entreranno in azione per la realizzazione della nuova strada che dal paese porta al camposanto, oggi non in ottime condizioni ma soprattutto senza marciapiedi, con tutti i pericoli del caso. Tutto questo sarà possibile grazie ai 300mila euro che il Comune ha ottenuto dalla Regione a gennaio del 2023.

«La prossima settimana sarà allestito il cantiere - spiega il primo cittadino di Bauladu Ignazio Zara - Prima di mettere a bando l'intervento ci sono voluti diversi mesi di lavoro, ma finalmente ora ci siamo».

Nella strada in questione infatti non solo ci sarà un nuovo asfalto con l'eliminazione di tutte le buche, ma verrà anche allargata e ci sarà la realizzazione dei marciapiedi, sia a destra che a sinistra. Ma non solo. Ci sarà anche la pulizia dei canali per contenere le acque e garantire il corretto deflusso, prevenendo inondazioni e proteggendo le aree adiacenti.

«Per mettere in piedi il progetto, il Comune ha dovuto procedere con diversi espropri - spiega ancora il sindaco Zara - Si tratta di una vecchia strada rurale molto trafficata che necessita di un intervento importante di messa in sicurezza. Ma in generale sarà anche un intervento che risalterà l'intera zona. I lavori, così prevede il cronoprogramma, dovranno terminare entro l'anno».

