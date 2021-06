Strada statale 131 chiusa temporaneamente in direzione Cagliari per un vasto incendio nelle campagne di Bauladu, in località C. Ortu, nell'Oristanese.

Sul posto tre elicotteri del Corpo forestale, arrivati dalle basi di Fenosu, Bosa e Sorgono.

Intervenute anche le squadre dell'Anas, le Forze dell'Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico e per procedere allo spegnimento del rogo.

La strada, non appena l’incendio è stato domato, è stata dunque riaperta.

