Buone notizie per pazienti rimasti senza medico. È operativo l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) nella sede di via Gramsci numero 3 a Bauladu. Lo ha comunicato la Asl di Oristano. Contestualmente i turni dell’ambulatorio di Tramatza rimarranno attivi per due turni settimanali.

A Bauladu quindi porte aperte il mercoledì dalle 11 alle 16 e a Tramatza il giovedì dalle 14 alle 19 e il venerdì dalle 11 alle 16. Il servizio nei due paesi viene offerto anche ai residenti nel comune di Milis.

Gli ambulatori straordinari di comunità territoriale sono destinati ai pazienti privi del servizio di medicina generale e garantiscono gratuitamente le stesse prestazioni offerte dal medico di famiglia. «Nei primi mesi di operatività questo servizio ha assicurato risposte puntuali all’utenza, uno strumento agile e flessibile, capace di risolvere velocemente anche le situazioni più urgenti», ha detto il direttore generale Angelo Maria Serusi.

L’ambulatorio straordinario di comunità di Bauladu è il il diciottesimo aperto in provincia di Oristano, dopo quelli già operativi ad Allai, Ardauli, Baratili, Busachi, Fordongianus, Masullas, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

