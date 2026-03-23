Appuntamento da non perdere per gli amanti della lettura a Baressa.

Venerdì 27 marzo, infatti, nei locali della Biblioteca comunale di Baressa, in via Is Tellaias 4, e organizzata dalla stessa struttura bibliotecaria, si terrà la presentazione del libro “La Sardegna nell’Anima – Storia di un Emigrato”.

Per l’occasione sarà presente l’autore del volume, Tore Quartu, che dialogherà con la bibliotecaria Fabiola Concas. La presentazione inizierà alle 16.30. La partecipazione è libera e aperta a tutti.

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