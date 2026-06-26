Esordio ufficiale, a Baressa, per il nuovo consiglio comunale. Il sindaco Mauro Cau, che inizia il suo secondo mandato alla guida del paese, nel corso della prima seduta ha reso noto ufficialmente l’esecutivo. In Giunta saranno presenti Mirko Pisu, nominato vice-sindaco, con le deleghe a Lavori pubblici, ambiente e agricoltura, Valentina Sebis, assessora a Servizi sociali, cultura e turismo, e Michele Sitzia, che si occuperà di Pubblica istruzione, sport, spettacolo e attività produttive.

Il primo cittadino, inoltre, ha conferito incarichi specifici agli altri consiglieri comunali, a fini consultivi per attività di studio e collaborazione con lo stesso sindaco e la Giunta comunale, su temi di interesse generale.

«Con la firma dei decreti di nomina della Giunta e l'attribuzione delle deleghe e degli incarichi di studio ai consiglieri – commenta Cau - la nostra amministrazione entra ufficialmente nella sua piena operatività. Ho voluto costruire un assetto che non si limita alle cariche istituzionali, ma che punta sul gioco di squadra, valorizzando le competenze di ciascun componente per garantire una presenza capillare, efficiente e attenta in ogni settore della nostra vita comunitaria».

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