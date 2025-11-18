Anche per il 2026, il Comune di Baressa proseguirà il progetto per l’incremento della messa a dimora di piante di mandorlo, ulivo, agrumi e altre piante da frutto stagionali.

L’assegnazione delle piante sarà effettuata a favore dei cittadini che possiedono terreni all’interno del territorio comunale.

Le essenze arboree da frutto, agrumi e olivo, saranno assegnate ai richiedenti che si impegnino alla messa a dimora di almeno 5 piante di mandorlo.

Le singole assegnazioni, inoltre, non potranno essere inferiori a 5 piante per le fruttifere stagionali, a 10 piante per mandorlo, olivo ed essenze di macchia mediterranea e superiori a 20 piante per tutte le tipologie di essenze colturali. I cittadini interessati dovranno presentare la domanda, predisposta dagli uffici comunali e presente nel sito istituzionale dell’ente, con la planimetria del terreno dove saranno messe a dimora le piante assegnate.

In presenza di domande eccedenti la disponibilità, le assegnazioni saranno proporzionalmente ridotte, con priorità ai nuclei familiari che possiedono non più di 300 piante limitatamente alle varietà di mandorlo, ulivo, agrumi e fruttifere stagionali. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio di Polizia Locale entro il 25 novembre.

