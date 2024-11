Anche le Biblioteche comunali di Baressa e Gonnoscodina hanno deciso di aderire al programma “Nati per Leggere”, partecipando alla settimana nazionale, in programma dal 16 al 24 novembre. A Baressa, la struttura lo farà organizzando un incontro di letture in biblioteca, dedicate ai bambini dai 0 ai 6 anni e alle loro famiglie. L’appuntamento è fissato per mercoledì, dalle 16 alle 18, negli spazi della struttura. Alla stessa iniziativa parteciperà anche la Biblioteca di Gonnoscodina, con un invito rivolto ai piccoli dai 0 ai 5 anni, accompagnati da mamme, papà, nonni e zii, per letture ad alta voce tratte dalla guida bibliografica “Nati per Leggere”. In questo caso, l’iniziativa è in programma venerdì, dalle 16 alle 17, nei locali della biblioteca.

