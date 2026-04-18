Baressa, da giovedì 23 a sabato 25 aprile i festeggiamenti in onore di San GiorgioIl via giovedì 23, alle 10.30, con la processione per le vie del paese
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Tutto è pronto, a Baressa, per i festeggiamenti in onore di San Giorgio. Da giovedì 23 a sabato 25 aprile, appuntamenti religiosi e civili coinvolgeranno la comunità, organizzati dall’associazione culturale “San Giorgio”.
Il via giovedì 23, alle 10.30, con la processione per le vie del paese, accompagnata dai Carabinieri in Grande Uniforme, dalla Confraternita “Madonna del Rosario”, cavalieri e fucilieri di Baressa, dalla musica tradizionale dei suonatori di launeddas, organetto e fisarmonica. Alle 11 la Santa Messa e, a seguire, il tradizionale “Ballu e Cresia”. Il pomeriggio, dalle 17, animazione per bambini a cura di “Let’s Rox”. Alle 21.30 lo spettacolo etnico “A Ballare” di Massimo Pitzalis, Roberto Fadda e Emmanuele Bazzoni.
Venerdì 24, alle 17.30, la processione per le vie del paese, accompagnata dai suonatori di Baressa e la Santa Messa. La sera, alle 22, lo show musicale “Abbronzatissima – Party Made in Italy”, diretto dal coreografo Angelo Carcangiu. Infine, sabato 25 aprile, dalle 20, “Pizze in piazza” e intrattenimento musicale con il Maestro Ireneo Massidda. A seguire musica con Dj Tony C, Dj Niko e Dj Fabree.