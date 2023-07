Una barca a vela, battente bandiera italiana e a noleggio, è stata soccorsa nel Golfo di Oristano dalla Guardia costiera.

Ieri pomeriggio la sala operativa della Capitaneria ha ricevuto una richiesta di intervento da parte dell’imbarcazione su cui si trovavano 10 persone. La segnalazione riguardava in particolare un’avaria al motore e, per l’assenza di vento in zona, non era possibile proseguire le manovre.

Sul posto è stata inviata la motovedetta CP 893, unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Nell’attesa gli occupanti sono stati invitati a indossare i giubbotti di salvataggio e l’equipaggio della motovedetta ha prestato assistenza alle persone, tra cui 4 minori, trasbordandole sull’unità della Guardia Costiera per il successivo trasferimento in piena sicurezza al porto industriale di Oristano.

Le loro condizioni di salute, nonostante il grande spavento, erano buone, per cui non è stato necessario l’intervento di personale sanitario.

La barca è stata ormeggiata grazie all’intervento di una ditta specializzata per assistenza ad unità da diporto.

(Unioneonline/s.s.)

