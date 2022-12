Luci di Natale, nonostante il caro bollette, ma anche nuovi apparecchi led. Anche il Comune di Baratili San Pietro da pochi giorni è bardato a festa in occasione del Natale. Di meno però rispetto agli altri anni. «Si tratta di un intervento minimale, ma che abbiamo fortemente voluto per contribuire all'impegno con cui tante persone - fanno sapere dal Comune guidato dal primo cittadino Alberto Pippia - anche in un anno così difficile per molti a causa della grave crisi economica che stiamo vivendo, stanno cercando di ricreare l'atmosfera natalizia nelle vie e nelle piazze di Baratili».

Ma non solo luminarie. In questi giorni sono in corso, infatti, anche le sostituzioni delle armature di illuminazione pubblica di vecchia concezione con nuovi apparecchi led. L’intervento, che riguarda via Roma, via Oristano, via Eleonora e via Nuova, permetterà negli anni un notevole risparmio sulle spese di illuminazione pubblica. «Un intervento che si aggiunge allo stanziamento di 100mila euro che abbiamo approvato per contrastare la povertà energetica con la costituzione del primo nucleo di Comunità energetica del nostro paese e al progetto di efficientamento del Municipio col quale abbiamo partecipato a un apposito bando - fanno sapere ancora dal Comune - Sono tempi difficili, ma proprio per questo è sacrosanto cercare di costruire un futuro in cui le spese energetiche incidano nella vita della nostra Comunità in misura sempre minore e sempre più ecosostenibile».

